دراسة جديدة :البطاطا المقلية قد تتسبب في موتك

(المستقلة) … توصل باحثون في دراسة جديدة لهم أن تناول البطاطا المقلية يرفع من خطر الوفاة المبكرة، إذا وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطا المقلية أكثر من مرتين أسبوعياً يتضاعف خطر وفاتهم مبكراً.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتيجة عن طريق بحث حالة 4,440 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 45-79 عاماً ولمدة وصلت إلى ثماني ساعات، وفق ما ذكره موقع ويب طب.

وطلب من المشتركين ملء استمارات عن كمية البطاطا المتناولة من قبلهم، سواء المقلية أو المطهية بطرق أخرى.

أفاد الباحثون أنه مع نهاية فترة الدراسة توفي 236 مشتركاً، ولاحظوا وجود علاقة ما بينهم وبين تناول البطاطا المقلية بكثرة.

وعقب الباحثون أن البطاطا المقلية تحتوى على السعرات الحرارية والصوديوم والدهون المتحولة في بعض الأحيان، أي أنها لا تمد الجسم بأي فوائد تذكر، بل على العكس قد تضره.

هذا لا يعني الإمتناع بتاتاً عن تناول البطاطا، بل يجب التقليل من الكمية المتناولة قدر المستطاع، أي أن تناولها مرة واحدة في الشهر لن يسبب الضرر الكبير.

وأكد الباحثون أن المشتركين الذين تناولوا البطاطا المقلية مرتين أسبوعياً على الأقل كان خطر وفاتهم المبكرة أعلى من غيرهم بشكل ملحوظ، وذلك لأن البطاطا المقلية تترك الجسم دون أي فوائد تغذوية تذكر.

بالإمكان استبدال البطاطا المقلية بتلك المشوية منزلياً للحصول على فائدة أكبر وطعم ألذ.