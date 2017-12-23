“دجال”يغتصب 15 امرأة بحجة معالجتهنَّ من مسِّ الجن

(المستقلة)… أمرت النيابة العامة المصرية بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بمعاشرة 15 سيدة جنسيًا في محافظة دمياط، بعد زعمه استطاعته معالجتهنَّ من مسِّ الجن”.

وكان مواطنون قد تقدموا ببلاغٍ إلى أحد أقسام الشرطة ضد شخص يدعى محمد جمال، بسبب ممارسته أعمال الدجل والشعوذة للنصب على السيدات”.

وكشفت التحقيقات أنَّ “الشخص المذكور متهم بمعاشرة نحو 15 سيدة من إحدى قرى فارسكور بمحافظة دمياط، وأخذ منهنَّ مبالغ مالية بدعوى معالجتهن وإخراج الجن من أجسادهن”.

وأشارت التحقيقات إلى أنَّ “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وأحالت الواقعة إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”، لافتةً إلى أن “الجلسة المقبلة من التحقيقات، ستخصص للاستماع إلى رد المتهم على ما وجه له من اتهامات، وردت في البلاغات المقدمة ضده”. (النهاية)