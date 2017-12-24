تستعد ميريام فارس لإحياء عدد من الحفلات للسيدات في السعودية

(المستقلة) … تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارس لإحياء عدد من الحفلات في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من عدم إعلان ميريام عن أماكن حفلاتها وتفاصيلها، طرحت فيديو قالت خلاله لبنات السعودية، هل أنتم مستعدين؟ وهو ما فسره عشاقها بأنها ستلتقي جمهورها فى السعودية قريبا.

ويبدو أن حفلات ميريام فارس ستكون للسيدات فقط على طريقة حفل السيدة ماجدة الرومي، كما أن إحدى معجبات ميريام سألت أين سيكون الحفل في السعودية، فردت ميريام أنه سيكون فى كل رياض السعودية، وهو ما تم تفسيره على أن ميريام ستقدم أكثر من حفل هناك.

من ناحية أخرى عادت ميريام فارس مؤخرا إلى العمل على أغنيات ألبومها الجديد، بعد أن مرت بوعكة صحية، وأجرت على أثرها عملية جراحية فى قدمها، واجتمعت ميريام فارس مؤخرا مع الملحن الموسيقي محمد رحيم للاتفاق على شكل التعاون الجديد بينهما في الألبوم الجديد.