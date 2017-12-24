بهاء الأعرجي يحذر من بلوغ مرحلة (الـلادولة)

(المستقلة)..اعرب نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن خشيته من بلوغ مرحلة (الـلادولة) في حال تأخير المصادقة على موعد إجراء الانتخابات من قبل مجلس النواب .

وقال الأعرجي، “على مجلس النواب أن يُصادق على موعد إجراء الانتخابات وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء، في اولى جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، وبهذا ينتهي الجدل حول إقامة الانتخابات أو تأجيلها وكذلك يُغلق الباب أمام من يحاول الدفع باتجاه التأجيل لأي سبب كان”.

وأضاف الأعرجي انه “في حالة تأخير المُصادقة على موعد إجراء الانتخابات، فهذا يجعل مجلس النواب في موقع تحمل مسؤولية تبعات ونتائج هذا الأمر الذي أخشى أن يؤدي إلى حالة اللادولة”.