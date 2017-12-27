بدعم من “يونامي” كركوك تدعو لحوار بين مكوناتها

(المستقلة)… بحث محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري مع أليس وولبول نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الأوضاع الامنية والسياسية في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “التعقيد في كركوك كبير من الجانب السياسي وألامني، وانها مغلفة بطابع قومي لكن ارادة مواطنيها اقوى من طروحات السياسين وهذا يجعلنا للبحث عن مخرجات قانونية ودستورية لرسم ملاحم المستقبل العادل للجميع”.

وجرى خلال اللقاء بحث الواقع السياسي والأمني والانتخابي في كركوك خاصة بعد تحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها وتطبيق خطة فرض القانون.

وقال الجبوري “نحن في ادارة كركوك نستقبل يوميا شكاوى عن قوع انتهاكات تعرض لها مواطنو كركوك خلال السنوات الماضية الى جانب مأساة سكان 104 قرية تعرضت للتهديم مما جعل من المستحيل عودة سكانها اليها ونواجه صعوبة كبيرة في اعادتهم، وان هنالك ارادة سياسية كانت تسعى لازالة هذه القرى من الوجود رغم عدم وجود اي مبرر لازالتها وتدمير الدور والبنى التحتية”.

وقال ان “ادارة كركوك ودوائرها الخدمية التي تمثل جميع المكونات نجحت في توفير الخدمات واعادة الاستقرار للمناطق المحرره واعادة اكثر من خمسة الالاف نازح لبيوتهم وقراهم في اسرع عملية عودة للسكان الذين عانوا وقاسوا ارهاب داعش وفكره المنحرف”.

وقال ان “ادارة كركوك تستقبل يوميا شكاوى وطلبات بشأن معرفة مصير اعداد كبيرة من المعتقلين والمغيبين او مختطفين من قبل الامن الكزردي منذ العام 2003، مؤكدا ان مواطني كركوك لم يسمعوا او يشاهدوا دورا للامم المتحدة بالكشف عن مصير هولاء المغيبين.

وانتقد محافظ كركوك عمل مكتب اليونامي في كركوك خلال الفترة الماضية التي لم تظهر تقارير عن واقعها وحجم المأساة التي تعرض لها مواطنوها ومكوناتها، مؤكدا اهمية ان يكون المكتب يعكس واقع كركوك وينظر لجميع المكونات بمسافة واحدة. بحسب البيان.

واشار الى ان “كركوك كانت قد طبقت عليها سياسات خاطئة وضغوط على مواطنيها ويجب ان تعمل الامم المتحدة على مساعدة ممثلي مكونات كركوك بالوصول لحلول متفق عليها تحقق الشراكة وتدعم الأستقرار والعدالة”.

ودعا الى اهمية ان تعمل بعثة اليونامي في العراق على دعم حوار بين مكونات كركوك لتطبيق الشراكة الحقيقة بين جميع مكوناتها.(النهاية)