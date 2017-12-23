انتصار برشلونة بثلاثية على ريال مدريد بـ”كلاسيكو الأرض”

(المستقلة)… فاز برشلونة بثلاثية نظيفة على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

وأحرز لويس سواريز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54 ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد طرد كارفخال للمس الكرة بيده، وعاد أليكس فيدال ليسجل الثالث في الدقيقة 92.

وشهدت المباراة عدة أرقام قياسية نستعرضها كالتالي:

– حقق برشلونة ثالث فوز متتالي على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ليدون رقما يحدث لأول مرة في التاريخ.

– أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مرمى ريال مدريد في التاريخ برصيد 25 هدفا.

– سجل ميسي أكثر من 15 هدفا، ليكون بذلك أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 15 هدفا في 10 مواسم متتالية.

– وصل ميسي مع برشلونة للرقم 200 في صناعته للأهداف لزملاءه .

– أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الليجا يسجل 17 هدفا في مرمى ريال مدريد بالدوري .

– سجل ميسي الهدف رقم 526 في مسيرته مع برشلونة متجاوزا رقم الألماني جيرد مولر ليصبح أكثر لاعب يسجل مع فريق واحد بالدوريات الخمس الكبرى.

– استطاع ميسي أن يصل للهدف 50 مع برشلونة في عام واحد، ليحقق الرقم للعام السادس خلال مسيرته الكروية.

– ورفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفا ليتصدر قائمة هدافي العالم .

– حقق لويس سواريز رقما فريدا منذ انتقاله لبرشلونة، حيث لم ينجح أي لاعب غيره في تسجيل 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في الليجا.

– سجل سواريز الهدف رقم 70 ألف في تاريخ الدوري الإسباني.

– سجل أليكس فيدال هدفه الأول في الليجا هذا الموسم مع برشلونة.

– شارك فيرمايلين حتى الآن في 16 مباراة في الليجا مع برشلونة ولم يتلق فيها الفريق أي هزيمة.

– دون سيرجيو راموس رقما سلبيا حيث بات أكثر لاعب يخسر كلاسيكو الأرض بقميص ريال مدريد برصيد 17 مباراة.

– سدد كريم بنزيما 6 كرات ما بين القائمين والعارضة هذا الموسم، ليحقق رقما سلبيا، حيث أن ما سجله هذا الموسم 5 أهداف فقط.

– بات زين الدين زيدان أول مدرب في تاريخ ريال مدريد يخسر أول مباراتي كلاسيكو على ملعبه سانتياجو برنابيو في الليجا .

وفشل ريال في الاستفادة من الفرص التي حصل عليها في الشوط الأول إذ ارتدت ضربة رأس لكريم بنزيمة من القائم وأنقذ مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة بقدمه محاولة من كريستيانو رونالدو. لكن بطل أوروبا وإسبانيا انهار في الشوط الثاني واستفاد برشلونة من ذلك تماما.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال في مؤتمر صحفي “نشعر بالغضب لأنها هزيمة تؤلمنا لكننا لن نستسلم.

“هذه لحظة معقدة بسبب الهزيمة والأهداف الثلاثة.. يمكن أن أقول إننا لا نستحق ذلك لكنها كرة القدم. هذه هزيمة مؤلمة للغاية وكلنا نشعر بالحزن خاصة أنا. لكننا سنعود أقوى”.

ويبتعد برشلونة بالصدارة بفارق تسع نقاط عن اتليتيكو مدريد أقرب منافسيه ويمكن لبلنسية أن يقلص الفارق إلى ثماني نقاط لو انتصر على فياريال في وقت لاحق يوم السبت. ويتأخر ريال بفارق 14 نقطة وتتبقى له مباراة.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة إن من السابق لأوانه الحديث عن حسم فريقه للقب أو ابتعاد ريال عن المنافسة.

وأضاف “بالطبع لا. النصف الأول من الموسم لم ينته حتى الآن. لدينا الأفضلية لكننا لا نركز على ذلك.

“نركز فقط على مبارياتنا ونقاطنا ومشاعرنا”.

وبدلا من إقامة المباراة في وقت متأخر من المساء كما هو معتاد انطلق اللقاء الساعة 12 بتوقيت جرينتش من أجل الوصول إلى عدد قياسي من المشاهدين في آسيا.

* احتفالات سابقة لأوانها

وتأتي المباراة في أعقاب الأزمة السياسية في البلاد وبعد يومين من انتخابات إقليم قطالونيا التي فازت فيها الأحزاب المطالبة بالانفصال بالأغلبية.

ورفعت جماهير ريال لافتة عملاقة قبل المباراة للتفاخر بالألقاب الخمسة التي حصل عليها الفريق في 2017 وهو أمر لا سابق له.

وانطلقت احتفالات الجماهير بعدما هز رونالدو الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل مرور دقيقتين لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ولم يقدم برشلونة، وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخسر حتى الآن، الكثير في الشوط الأول كما اعتاد باستاد برنابيو في المواسم الأخيرة وكانت أفضل فرصة للفريق القطالوني عندما سدد البرازيلي باولينيو كرة أبعدها الحارس كيلور نافاس.

لكن الفريق القطالوني صنع العديد من الفرص في الشوط الثاني وكان يمكن أن يعاقب ريال أكثر مما فعل.(النهاية)