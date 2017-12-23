النفط : تعلن برنامج لزيادة طاقة حقل الناصرية الإنتاجية الى 200 ألف برميل باليوم

(المستقلة)… أعلن وزير النفط جبار اللعيبي المضي بتطوير حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار بالجهد الوطني وذلك من خلال تنفيذ برنامج تطويري لزيادة طاقته الإنتاجية الى 200 ألف برميل في اليوم.

وقال اللعيبي في بيان له تلقته (المستقلة) خلال ترؤسه اجتماع هيئة الإنتاج إن “الوزارة قررت المضي قدماً بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية”، مؤكداً “قدرة وكفاءة العاملين في شركة نفط ذي قار والشركات الوطنية الساندة لهم في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لهم والعمل على خفض الكلف الإنتاجية”.

وأضاف اللعيبي، أن “الوزارة سخرت جميع الإمكانيات المتوفرة لشركة نفط ذي قار من الإسناد والجهد الفني والهندسي الوطني لتحقيق الأهداف والخطط الرامية لوصول الإنتاج من هذا الحقل الى أكثر من 200 ألف برميل باليوم خلال فترة السنوات القليلة المقبلة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة 100 ألف برميل باليوم جديدة الى الطاقة الحالية التي تبلغ نحو 90 ألف برميل باليوم”.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن “خطط التطوير تشمل الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وذلك من خلال نصب وبناء مجمعات ومعالجة الغاز باستثمار 50 مليون قدم مكعب قياس باليوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة، سترفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود فضلاً عن توفر كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات”.

وأضاف جهاد، أن “شركة الحفر العراقية ستقوم بمهام حفر الآبار وفق الخطط المرسومة للتطوير بهدف زيادة وإدامة الإنتاج لهذا الحقل الذي يمثل أحد روافد الإنتاج النفطي الوطني في جنوب العراق، فضلاً عن قدرة وإمكانية الشركات النفطية الأخرى في تقديم الدعم الفني والهندسي الذي تحتاجه شركة نفط ذي قار كشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب والمعدات الهندسية وشركة نفط البصرة وغيرها”.(النهاية)