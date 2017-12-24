النفط تدعو للاستثمار بتنفيذ أنبوب تصدير يبلغ طوله 350 كم

(المستقلة)… دعت وزارة النفط اليوم الأحد الشركات المحلية والعالمية المتخصصة الى المشاركة في تنفيذ مشروع لمد أنبوب الصادرات النفطية الجديد والذي يمتد من حقول كركوك الى الحدود العراقية التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن شركة المشاريع النفطية دعت الشركات المحلية والعالمية الى المشاركة في تنفيذ مشروع مد انبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك الى الحدود العراقية التركية وبمحاذاة الأنبوب الستراتيجي القديم للصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

واضاف ان “طول الانبوب يبلغ قرابة 350 كيلو مترا وبقطر 48 عقدة وتزيد طاقته على المليون برميل باليوم”، مبينا ان “المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار (Boot)، بناء، تملك، تشغيل، نقل ملكية، أَي تقوم الشركة المستثمرة بالانفاق على المشروع ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيل الانبوب، بحسب الفترة الزمنية التي يتفق عليها، اي لا تقوم الحكومة والوزارة بتحمل او تسديد اية أموال او نفقات على المشروع في الوقت الحاضر الا بعد تشغيل المشروع، ويشمل انشاء انبوب للغاز ومضخات وخزانات وغيرها من الملحقات والخدمات المتكاملة”.

وتابع جهاد ان “العقد يلزم الشركات المؤتلفة الفائزة بمشاركة الشركات المحلية بنسبة لا تقل عن 25‎% ضمن الائتلاف”، مشيرا الى ان “شركة المشاريع النفطية حددت تاريخ الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام 2018 اخر موعد لتقديم رسالة المشاركة”.(النهاية)