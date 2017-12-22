الناصرية تحتضن فعاليات مهرجان الحبوبي الابداعي الخامس

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..انطلقت ،مساء امس الخميس، في محافظة ذي قار فعاليات مهرجان الحبوبي الابداعي السنوي الخامس دورة الشاعر عقيل علي , على قاعة بهو الناصرية , بمشاركة اكثر من 100 شخصية ادبية وثقافية من محافظات العراق .

وقال رئيس اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار عبد الامير الحمداني لـ ( المستقلة ) ان المهرجان يتضمن اقامة فعاليات ثقافية ونقدية , ومعارض فنية وعروض مسرحية وسينمائية على مدى ثلاثة ايام .

واشار الى ان المهرجان يهدف الى تنسيط الحركة الثقافية في ذي قار والتعريف بتاريخها الحضاري العريق عبر تخيصص يوم لزيارة الوفود المشاركة مواقع اثرية في المحافظة .