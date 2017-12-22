المهن الصحية تسعى لاقرار قانونها في الدورة الحالية للبرلمان

(المستقلة)..كشف نقيب المهن الصحية علاء المالكي عن “وجود تطمينات من مجلس النواب بالتصويت على قانون المهن في فصله التشريعي الاخير ” ،مؤكدا أن بقاء ذوي المهن دون قانون ينظم عملهم سيخلق فجوة تزايد العيادة الغير رسمية والتي تعمل خارج إطار القانون “.

وقال المالكي لـ( المستلقة ) ان الهدف من تشريع القانون السيطرة على العيادات وأصحاب المهن التي بدأت تنتشر بشكل عشوائي في المناطق الشعبية “.

وأضاف أن مجلس النواب وعد بالتصويت على القانون خلال الجلسات المقبلة “. مبينا أن هناك “دوافع وضغوطات سياسية تحاول دون إقرار القانون لبقاء المهن الصحية بلا غطاء قانوني “.

واكد المالكي ان النقابة تتعرض لابتزاز سياسي لغرض انضمامها إلى الاحزاب “لكننا رفضنا ذلك من اجل إبقائها مستقلة “.