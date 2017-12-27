المصادقة على منح اجازة تأسيس لعشرات الأحزاب الجديدة بالعراق

(المستقلة)… أعلن رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي يوم الأربعاء عن مصادقة المجلس لمنح اجازة تأسيس (58) حزبا جديدا .

وقال الهيتاوي في بيان له تلقته (المستقلة)… إن “الأحزاب المذكورة قد استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب والتي سيسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

ويذكر ان قانون الاحزاب السياسية رقم ( 36) لسنة 2015 قد شرعه مجلس النواب وباشرت المفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية.

وبلغ عدد الأحزاب المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين 204 حزبا سياسيا وهي التي لها الحق في المشاركة في الانتخابات المقبلة.(النهاية)