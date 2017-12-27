المساري يبحث ملف الانتخابات والنازحين مع نائبة السفير الامريكي

(المستقلة)..بحث رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية(تضامن) الامين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري مع السيدة سيلفيا ريد كيرن نائب السفير الامريكي ومستشارة الشؤون السياسية في السفارة عددا من المواضيع السياسية والامنية التي تخص الشأن العراقي وفي مقدمتها ملف الانتخابات .

و اكد المساري ضرورة تنفيذ الحكومة بالتزاماتها التي اعلنتها سابقا حول اجراء الانتخابات والمتضمنة بالعودة الشاملة للنازحين واعادة الاستقرار للمدن المحررة ، وحصر السلاح بيد الدولة.

وبين عدم امكانية الحكومة تلبية تلك الوعود “كون المدة المتبقية للانتخابات قصيرة، مما يتطلب تأجيلها لحين توفير البيئة المناسبة لها والتي نضمن فيها تكافيء الفرص والظروف الانتخابية والتي اكد عليها الدستور العراقي بين جميع المحافظات وهي الان غير متوفرة، من اجل اجراء انتخابات نزيهة معبرة عن ارادة المواطن العراقي”.

كما عرض المساري واقع النازحين والمدن المحررة، داعيا المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية المساعدة الى تقديم الدعم للنازحين والمساهمة في عودتهم واعادة الاستقرار لمدنهم فضلا عن المساهمة الفاعلة في اعادة اعمار المحافظات المنكوبة، مشيدا بالمساعدات الامريكية للنازحين والمدن المتضررة بفعل الارهاب والتي كان لها الدور الايجابي في التخفيف من معاناتهم الانسانية .

كما تم مناقشة ملف الموازنة لعام ٢٠١٨، مجددا رفض التحالف اقرار الموازنة بصيغها الحالية كونها غير منصفة ولم تتضمن تخصيصات مالية لاعمار المحافظات والمناطق المنكوبة.

من جهة اخرى اكدت السيدة سيلفيا ريد دعم بلادها لعراق امن موحد مزدهر فضلا عن دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالخبرات والمنح المالية من اجل المساهمة في اكمال استعداداتها للانتخابات المقبلة.