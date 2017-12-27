القدس أرض كافة الأديان والشعوب

محمد أرسلان علي

ما زلنا ونحن على أعتاب الألفية الثالثة ننتظر الرحمة والفرج من القوى الدولية الناهبة في أن تمنحنا حقوقنا المشروعة والتي سرقتها في غفلة من الزمن بعد اتفاقيات مشبوهة من قبيل سايكس بيكو ووعد بلفور وغيرها. قرن مضى ولم تتغير أحوالنا وأوضاعنا وما زالت مستمرة من سيئة نحو أسوأ، خاصة أننا مقنعون تماماً أن هذه الحقوق سوف تأتينا عبر سلال المنح والمعونات من المنظمات الدولية ذات الشأن. هذه المنظمات الدولية التي تأسست في أعقاب الحربين العالميتين على يد القوى المنتصرة في تلك الحروب، وكل القوانين والقرارات الدولية تم صياغتها وفق منطق المنتصر لزيادة سلطتها ونفوذها على المنطقة. وما زلنا مخدوعين بهذه القرارات الدولية أن كانت للمنظمة الأممية “الأمم المتحدة” أو مجلس الأمن وغير من المؤسسات التابعة لها.

ضاعت وتاهت مؤسساتنا التي صنعناها بأيدينا وبنفس الوقت قام حُكامنا على تحجيم دورها وباتت قمم ومؤتمرات شكلية وصورية وقرارات ليس لها أية أهمية إن كان بالنسبة للحكام بحد ذاتهم الذين أقروها أو بالنسبة لشعوب المنطقة التي ملَّت من هذه الاجتماعات العقيمة والتي لا تُعقد إلا لإصدار بعض القرارات والتوصيات التي لم ولن يلتزم بها أحد وستبقى حبراً على ورق كما كل القرارات التي اتخذتها على مر تأسيسها وحتى راهننا.

المشكلة ليست في الآخر كي نقوم بالصراخ والعويل والتنديد والشجب على أنه طرف غير عادل ومنحاز لجهة معينة. هذه التقربات تعتبر بسيطة وساذجة جداً وكأننا نكتشف تواً أن القوى الدولية ومؤسساتها منحازة دائماً لمصالحها هي وهي فقط وأنها لا تعير حقائق المنطقة أية اعتبار. أمريكا والدول الأوروبية وغيرها من القوى الدولية والتي تسبح في فلك الحداثة الرأسمالية التي لا همّ لها سوى الربح والربح وفقط الربح الأعظمي. وأنها أي هذه الدول والقوى الناهبة تعمل كل شيء من أجل تسويق أفكارها وثقافتها الاستهلاكية لمجتمعاتنا التي باتت وكأنها تعيش فقط لتبكي على ما وصلت إليه وتلطم على هذا الزمن الغدار.

القدس باتت ضحية أفكارنا ومعتقداتنا التي لم نؤمن بها يوماً ما، لكننا كنا وما زلنا نعيش حالة الاغتراب عن الذات وهجرها نحو الفردوس المتواري خلف البحار والمحيطات، في عالم ليس لنا فيه أية رابطة لا ثقافية واجتماعية ولا اقتصادية ولا حتى فنية. إنه العالم الذي همّ رسموه في مخيلتنا وصدقناه على أنَّ الحياة فقط موجودة هناك في امريكا وأوروبا وأن بلادنا أصبحت جرداء ويباب فكرياً وانسانياً.

حينما نعود لذاتنا وتاريخنا ومجتمعنا وننفضه من الأفكار الهدّامة والمتطرفة ونكنسه من المصطلحات الغريبة عننا، وكذلك حينما نبتعد عن ثقافة الاستهلاك ونصبح مجتمعاتً منتجاً في كل شيء. بدءاً من الفكر والعلم والعمل حينها ستعود القدس كما كانت مدينة السلام وأخوة الشعوب. حينها فقط يمكن أن يعيش الكل مع الكل وليس الكل يقتل الكل. فهل من عودة للذات وإجراء عملية النقد البناء وتصحيح المسار الذي ما زلنا نسير عليه والمعبد بالتعصب القوموي والتطرف الدينوي.

القدس مدينة كافة الأديان والشعوب وليست مقتصرة على دين أو قوم معين، هكذا كانت عبر التاريخ وهكذا ينبغي أن تكون حتى نتجنب آلة القتل التي ما زالت تشحذ نفسها لتجز رؤوسنا عبر الدوغمائية القوموية والديماغوجية الدينوية.

الدولة القوموية المعتمدة على العلم الواحد والدين الواحد والشعب الواحد واللغة الواحدة تعتبر الآلية المُثلى للحداثة الرأسمالية في استمرارية نهبها وسرقتها للمجتمعات وكدحهم. بينما الجمهورية الديمقراطية التي تحتضن الكل بين جنباتها وتكون الضمان للجميع في أن يعيشوا بكرامة هي الهدف الذي نسعى له جميعاً. وأن الجمهورية الديمقراطية لا تتحقق بالشعارات الرنانة فقط، بل هي ثقافة مجتمعية تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها بتاتاً. الابتعاد عن الثقافة الاستعلائية والإقصائية والأنانية الضيقة والقوموية تعتبر أولى الخطوات التي ينبغي علينا خطوها كي نخلص مجتمعاتنا من حالة الفوضى التي فرضت علينا.

وكي تصبح القدس مكاناً للفرح والعيش الكريم وتعود لأصحابها علينا أن القبول بأنها أرض جميع الأديان والشعوب، حينها ربما يمكننا تحويل حائط المبكى إلى رمز للحياة الحرة والكريمة وليس مكاناً للبكاء والنحيب.