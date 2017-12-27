الصراع السوري في حسابات الكبار

ماهر ضياء محيي الدين

الكثير من التساؤلات تطرح اليوم حول نهاية الصراع القائم في سوريا هل سينتهي عن طريق المفاوضات والحوار أما أن لغة القوة والسلاح هي من تضع حد لنزاع أحرق الأخضر واليابس أو ستكون هناك حسابات أخرى لدول الكبار ؟

من خلال مجريات الأحداث و الوقائع الجارية على الأرض نجد أن طريق المفاوضات أو أقامة مؤتمرات للحوار سواء كان جنيف3 أو غيرها من أجل أيجاد تسوية للأزمة الحالية أو انتقال سلمي للسلطة اثبت عدم فاعليتها وحلولها الناجمة عنها تكاد تكون معدومة أو شبة معدومة ويكون نهاية هذا الطريق في ما اللانهاية

أما الواقع الميداني السوري هو المرأة الحقيقة لإبراز الأمور وتوضع النقاط على الحروف نجد انه مقسم ما بين القوى العظمى فبعد مرور عدة سنوات على بدء دوامة العنف والاقتتال الداخلي مابين الجيش السورية و القوات المتحالفة معه و المجموعات المسلحة و تمركز القوات الروسي والأمريكية والتركية على الأرضي السورية ولأسباب متعددة وفي خضم هذا الوضع المعقد و كما قللنا سالفا حلول المباحثات أمر لا جدوى منه واستمرار الحال بهذا المنحى من الدمار والقتل والحرق و التحشيد العسكري واستقدام السفن الحربية و بناء القواعد العسكرية و استخدام الأسلحة الحديثة ودعم المجموعات المسلحة ووصول الأمر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية بين ا لأطراف المتنازعة لكن النتائج المتحققة على الأرض لا توحي بتحقق النصر النهائي لطرف ما أنما هي ألة الحرب تحصد من يكون أمامها سواء كانوا نساء أو أطفال او غيرهم

هنا يبرز التساؤل الأهم لماذا لا تكون المواجهة المباشرة بين روسيا و أمريكا وينتهي الصراع أما بالنصر للطرف وخسارة الأخر أما أن هناك حسابات أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب الطرفين لحدوث هذا الأمر و تشكيل غرفة عمليات لتنسيق الأمور بينهما ؟

ومن هذا المنطلق قد دخل الصراع السوري في أبواب أخرى وأطالت أمدها ضمن منظور الاستفادة من خلق أزمة و أدرأتها بشكل يضمن المصلحة العليا لهم و حلفاءهم فأصبحت سوريا محرقة للعقول المتطرف والمنحرفة فالبلدان الأوربية مثلا ضربت

عصفورين بحجر واحد تخلصت منهم وحافظة على أمنها و أستقرراها و سهلت خروجهم ودخولهم والطرق معروفه من الجميع ومن باب أخرى مع استمرر الأزمة و تدويلها وهواجس الخوف الموجودة لدى الدولة الأخرى و بخصوص دول المنطقة والخليج العربي بالذات فبدأت تتسارع فيما بينها للحصول على أحدث الأسلحة المتطورة وابرم عقود بملايين الدولارات بل شملت مجالات تعاون أخرى

وكذلك توسيع دائرة التحالفات مع الدول بالنسبة لهما و تشكيل تحالفات لكل طرف أو بعضها تدفع ضربية أبعادها عن الدخول في أو الوقوع في مستنقع ا لارهاب وهم مدافعين عنهم لذا يتطلب الأمر دفع ثمن هذا الدفاع وكلام السيد ترامب خير دليل

و كذلك أصبحت لهم ذريعة و حجة لتكون مادة إعلامية دسمة في خطاباتهم وشعاراتهم من اجل كسب ود وتعاطف شارعهم ولدواعي كثيرة

أن ألمحصلة النهائية لهذا النزاع الدموي أو السيل الجارف تدفع ثمنها الشعوب المغلوب على أمرها والمستفيدين تنعم مدنهم في الأمن والاستقرار ومن ينهي هذا النزاع القائمة ويخلصنا منه متروك للمفاجآت ومتغيرات المستقبل 0