السعودية: ايران تدعم الارهاب بهذه المناطق في الشرق الاوسط

(المستقلة)… اتهمت السلطات الأمنية في السعودية إيران بدعم الجماعات الإرهابية لتنفيذ مهامها نيابة عن الدول الراعية للإرهاب، مثل ميليشيا الحوثي في اليمن، وحزب الله اللبناني، وتنظيم داعش، إضافة إلى العناصر التي يتم التعامل معها في محافظة القطيف، شرقي السعودية.

جاء ذلك خلال الإعلان الرسمي عن العثور على جثة القاضي محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، التي دفنت في مزرعة الصالحية في بلدة العوامية (شرق السعودية)، وذلك خلال عملية أمنية قتل فيها المطلوب الأمني سلمان الفرج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن “هناك دعماً من خارج السعودية للميليشيات الإرهابية، خصوصاً الدعم الإعلامي”، مشيراً إلى “وجود أبواق إعلامية تتولى بالنيابة عن تلك الجماعات مهمة إعطاء بعد إعلامي لتلك العمليات الإرهابية”.

وشدد خلال مؤتمره الصحافي على “وجود إدراك من الجميع للدور الإيراني في دعم الجماعات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ مهامها بالنيابة عن الدول الراعية للإرهاب”، مضيفا “نلمس ذلك في ميليشيا الحوثي وميليشيا حزب الله اللبناني وتنظيم داعش الإرهابي، وحتى في العناصر التي يتم التعامل معها في محافظة القطيف”.

وتابع أن “الدول الراعية للإرهاب دائماً حريصة على ألا يكون دعمها للجماعات الإرهابية بشكل مباشر، وتعمل على استغلال تلك التنظيمات الإرهابية”.(النهاية)