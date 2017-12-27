“الرافدين” يطلق خدمة الصراف الالي الالكتروني في العراق

(المستقلة)… اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق خدمة الصراف الالي في العراق من خلال اعتمام بطاقة الدفع الالكتروني ( الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى ) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها.

واشار الى ان هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان.(النهاية)