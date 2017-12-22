الخزعلي :السراق والفاسدين في البصرة يعملون بشكل رسمي

(المستقلة)).. كشف النائب عن محافظة البصرة فالح حسن الخزعلي عن استفحال الفساد داخل المحافظة و” الاستيلاء على الاراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها بعد تغيير جميع سنداتها عبر التزوير “.

وقال الخزعلي لـ ( المستقلة ) ان “بعض الفاسدين عملوا على تزوير سندات أراضي زراعية تقدر ب 2500 دونم وتقطيعها وبيعها على شكل أراضي صغيرة “.

ولفت إلى وجود” موظفين فاسدين عملوا على تزوير سندات الاراضي الزراعية “. مؤكدا أن “شبكات الفساد والاجرام قامت بتصديق الوثائق بشكل رسمي من قبل الهيئة العامة الاراضي الزراعية ،مستندة الى كتاب جرى تزويره مسبقا “.

وطالب الخزعلي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ملاحقة الفاسدين والضرب بيد من حديد “.

وتابع ان السراق والفاسدين داخل المحافظة اصبحو يعملون بشكل رسمي “.