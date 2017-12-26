التخطيط تعلن معدلات التضخم وتحدد أسباب الارتفاع والانخفاض

(المستقلة)… اعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء انخفاض معدل التضخم الشهري خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة (0.1%) مقارنة مع تشرين الاول، فيما شهد معدل التضخم السنوي خلال المدة من تشرين الثاني 2016 إلى نفس الشهر عام 2017 ارتفاعا بـ(0.7%)، عازية الانخفاض في المعدل الشهري للتضخم إلى انخفاض قسم السكن بنسبة (1.9%) وقسم النقل بنسبة (0.1%) وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.7%).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان مؤشر التضخم الاساس انخفض بمعدل (5.0%) عن الشهر السابق بينما ارتفع بنسبة (1.2%) بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني 2016، لافتا إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر تشرين الثاني 2017 الى (0.7%) مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2016، اذ بلغ حينها (103.6%).

واضاف ان قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً قدره (1.2%) ليساهم بمقدار (459.5-%) في معدل التغير الشهري، وتأتي التغييرات نتيجة ارتفاع مجموعة اللحوم بنسبة (0.1%)، وارتفاع مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع اسعار البيض، وارتفاع مجموعة الفواكه بنسبة (2.0%)، وارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (5.2%).

وكذلك ارتفاع مجموعة السكروالمنتجات السكرية بنسبة (0.2%) وذلك لارتفاع المنتجات السكرية، كما شهدت مجموعة منتجات الاغذية الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.3%)، فيما حافظ قسم التبغ على نفس المستوى في معدل التغير الشهري.

وأوضح الهنداوي ان قسم الملابس والاحذية سجل ارتفاعاً قدره (1.9%) ليساهم بنسبة (159.5-%)، ويرجع سبب هذا الارتفاع الى ارتفاع الارقام القياسية لمجموعة الملابس بنسبة (2.0%) ومجموعة الاحذية بنسبة (0.7%).

وسجل قسم السكن انخفاضاً قدره (1.9%) ليساهم بمقدار (721.6%) في معدل التغير الشهري ويرجع سبب هذا الانخفاض الى انخفاض الارقام القياسية لمجموعة صيانة وخدمات المسكن بنسبة (0.5%) ومجموعة امدادات المياه والكهرباء بنسبة (14.5%) وذلك لانخفاض اجور المولدات، كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.1%) ليساهم بنسبة (8.1-%) في معدل التغير الشهري وذلك بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.1%) بسبب السلع الموسمية.

وسجل قسم الصحة ارتفاعاً قدره (0.3%) ليساهم بنسبة (16.2-%) في معدل التغير الشهري .وفي المقابل سجل قسم النقل انخفاضاً قدره (0.1%) ليساهم بمقدار (20.3%) في معدل التغير الشهري، فيما حافظ قسم الاتصال على نفس المستوى في معدل التغير الشهري، وسجل قسم الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة (0.7%) ليساهم بمقدار (14.9%) وذلك لانخفاض اسعار تذاكر السفر.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (0.1%) ليساهم بنسبة (1.4-%) في معدل التغير الشهري، فيما حافظ قسم المطاعم على نفس المستوى في معدل التغير الشهري، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً بنسبة (0.2%) ليساهم بمقدار (12.2-%) وذلك لارتفاع اسعار الذهب.

واشار الى ان التغير السنوي لشهر تشرين الثاني 2017 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2016 جاء متأثرا بتسجيل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضا قدره (1.7%) ليساهم بمقدار (80.1-%) في معدل التغير السنوي وتاتي التغييرات نتيجة انخفاض مجموعة الخبز والحبوب بنسبة (1.0%) ومجموعة اللحوم بنسبة (1.2%) وانخفاض مجموعة الاسماك بنسبة (16.8%) وكذلك انخفاض مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.5%).فضلا عن انخفاض مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%) وانخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (3.8%) وانخفاض مجموعة السكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%).

وسجل قسم التبغ انخفاضاً قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.3-%) في معدل التغير السنوي، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.4%) ليساهم بمقدار(4.1%) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الملابس بنسبة (0.5%) وارتفاع اسعار مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%) بسبب السلع الموسمية.

وسجل قسم السكن ارتفاعاً قدره (3.3%) ليساهم بمقدار (149.3%) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الايجار بنسبة (0.8%)، ومجموعة امدادات الماء والكهرباء بنسبة (34.4%) ومجموعة الوقود بنسبة (0.5%) مقابل انخفاض قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (1.3%) ليساهم بمقدار (13.5-%) في معدل التغير السنوي وذلك بسبب انخفاض اسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (2.5%) وانخفاض مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الصحة إرتفاعاً قدره (0.7%) ليساهم بمقدار (5.3%) في معدل التغير السنوي، كما سجل قسم النقل إرتفاعاً قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (4.8%) في معدل التغير السنوي، فيما سجل قسم الاتصال انخفاضاً قدره (1.3%) ليساهم بمقدار (7.4-%) في معدل التغير السنوي.

وسجل قسم الترفيه والثقافة انخفاضاً قدره (2.5%) ليساهم بمقدار (6.9-%) في معدل التغير السنوي، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (19.7%) ليساهم بمقدار (30.8%) في معدل التغير السنوي، وشهد قسم المطاعم ارتفاعاً قدره (0.6%) ليساهم بمقدار (1.6%) في معدل التغير السنوي, وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.7%) ليساهم بمقدار (12.4%) في معدل التغير السنوي.(النهاية)