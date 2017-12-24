الإعدام لإرهابيين اثنين استهدفا المواطنين بتفجيرات في المقدادية

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي نفذا العديد من العمليات الإرهابية أبرزها تفجير مزدوج في قضاء المقدادية عام 2016.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهمين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي نفذا عدة عمليات في المحافظة”.

وأضاف بيرقدار أن “ابرز تلك العمليات تفجير مزدوج بحزام ناسف وعجلة مفخخة استهدف كازينو في منطقة الحي العصري في قضاء المقدادية عام 2016 وراح ضحيته عدد من المواطنين مابين شهيد وجريح”.

وتابع بيرقدار ان “المحكمة اصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب خاضعاً للطعن التمييزي”.