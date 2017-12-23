ابنة رئيس الشيشان تفوز بجائزة عالمية في الموضة

تمكّنت عائشة قاديروفا ابنة رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، من الفوز بجائزة عالمية في مجال الموضة. وقد تسلّمت جائزتها خلال حفل Fashion New Year Awards 2018 الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.

حصلت عائشة على جائزة “أفضل عرض أزياء” عن مشاركتها بأسبوع الموضة الروسي، الذي نظّمته شركة مرسيدس بنز العالمية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد حمل العرض الذي قدّمته بهذه المناسبة عنوان “لؤلؤة الجبل” وتضمّن 47 إطلالة من أزياء السهرات والمناسبات التي ترافقت مع أغطية للرأس لتناسب المرأة المحجبة.

وتشغل عائشة قاديروفا، البالغة من العمر 18عاماً فقط، منصب المديرة الإبداعية ورئيسة دار الفردوس للأزياء التي سبق أن أسّستها والدتها منذ حوالي 9 سنوات. وهي تقدّم تصاميم للمرأة المحجبة وتحرص على المشاركة بأسابيع الموضة العالمية.

من تصاميم عائشة من تصاميم عائشة