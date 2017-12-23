إسرائيل تقول إنها اعتقلت ثلاثة أتراك في القدس وسط اضطرابات

(المستقلة)… قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يوم السبت إن السلطات اعتقلت ثلاثة سائحين أتراك في القدس بسبب واقعة أعقبت صلاة الجمعة في المدينة التي تشهد اضطرابات.

ولم يفصح المتحدث عن المزيد بشأن ملابسات الاعتقال الذي وقع يوم الجمعة وجاء فيما وقعت مواجهات بين إسرائيل ومتظاهرين فلسطينيين يحتجون على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

ولم يصدر بعد تعليق عن القنصلية التركية في القدس.

وأظهر تسجيل فيديو صوره أحد المارة ولم يتسن التحقق منه ما بدا أنه اعتقال الشرطة الإسرائيلية لرجال وفتيان يرتدون الطربوش في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقة عاصمة دولة لهم في المستقبل.

وعلى الرغم من أن ترامب ترك إمكانية ترسيم حدود القدس للإسرائيليين والفلسطينيين وفقا لاتفاق سلام مستقبلي إلا أن إعلانه حاد عن نهج السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود حول وضع المدينة. وأعلنت تركيا معارضتها للخطوة.(النهاية)