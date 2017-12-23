أسعار النفط ترتفع مدعومة من السعودية ليصل برنت إلى اكثر من 65 دولار

(المستقلة)… أغلقت أسعار النفط على ارتفاع مدعومة بتعهدات من السعودية ليصل خام برنت الى اكثر من 65 دولار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 14 سنتا او ما يعادل 0.22 % لتبلغ عند التسوية 65.04 دولار للبرميل.

وارتفع عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمس سنتات او ما يعادل 0.09% لتغلق عند 58.41 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هذا الأسبوع إن “من السابق لأوانه مناقشة تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن يحدث حتى النصف الثاني من 2018”.

وتعافت أسعار النفط في الاثني عشر شهرا الماضية بدعم من تخفيضات في انتاج الخام تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد في تقليل الفائض بالمخزونات العالمية.(النهاية)