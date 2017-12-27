أجمل 10 نساء حول العالم في عام 2017

1-المغنية بيونسيه بيونسيه تتميز ببشرتها السمراء ومواكبتها لأجمل صيحات الموضة، والمكياج القوي وتسريحات الشعر البسيطة.

2-الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بريانكا شوبرا تألقت بجمالها وإطلالتها الساحرة، وجمال عينيها الكبيرتين.

3-عارضة الأزياء الأمريكية تايلور هيل تايلور هيل تميزت بجمال عينيها الخضراء وجرأتها في رسمها بشكل واضح، برسومات عصرية وملفتة في أغلب إطلالاتها.

4- النجمة الأمريكية إيما ستون ايما ستون تميزت باختيارها عديد من صبغات الشعر وقصات الشعر الجريئة.

5-الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية داكوتا جونسون داكوتا تميزت بإطلالتها الناعمة وعدم المبالغة في وضع المكياج.

6-وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، التي تحافظ على جمالها الطبيعي بالرغم من بعض التجاعيد التي تظهر على كامل بشرتها.

7-الممثلة الأسترالية مارجوت روبي مارجوت روبي تميزت عن باقي النجمات ببشرتها النقية، واستخدام ألوان “الباستيل” على عينيها.

8-الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي انجلينا جولي حصدت النجمة أنجلينا جولي المركز الثامن ضمن أجمل نساء العالم بنعومتها وجمال عينيها.

9-الممثلة التركية فهرية أفيجان فهرية أفيجان تعتبر من الممثلات التركيات اللآتي يتمتعن ببشرة نقية ناعمة.