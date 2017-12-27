آرسنال يقدم عرضا مغريا ليوفنتوس للتعاقد مع مدافعه المغربي المهدي بنعطية

(المستقلة) … كشفت صحيفة the sun البريطانية، أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، قدمت عرضا مغريا لنادي يوفنتوس، للتعاقد مع مدافعه المغربي المهدي بنعطية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن قيمة العرض بلغت 35 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال، يرى في الدولي المغربي، المدفع المناسب لـ”الغانرز” خلال الفترة المقبلة.

ولكن حسب نفس المصدر، فإن إدارة يوفنتوس رفضت وسترفض كل العروض المقدمة للتخلي عن مدافعها المغربي، على الأقل خلال الانتقالات الشتوية القادمة، لأن الفريق يعاني حاليا من مشاكل في مركز قلب الدفاع، إذ لا يتوفر للفريق سوى بارزالي، كيليني، وروجاني، إلى جانب بنعطية، في ظل استمرار إصابة هوفيديس المعار من شالكه، ولم يظهر إلا في مباراة واحدة مع الفريق حتى الآن.

ويقدم بنعطية أداء رائعا مع يوفنتوس هذا الموسم، واختير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفضل لاعب في الفريق، وكان حاسما في المباراة الأخيرة لـ”السيدة العجوز” أمام روما في الدوري الإيطالي، إذ سجل هدف الفوز والوحيد في المباراة.

أما على المستوى الدولي، فقد ساهم بنعطية بشكل كبير في تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وسجل هدفا ساهم في فوز أسود الأطلس على كوت ديفوار (2-0) في المباراة الفاصلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.